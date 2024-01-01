Авто з якими двигунами вибирали українці у липні: статистика

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63,1% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив 70,8%. Отже, їх ринкова частка скоротилася майже на 8 відсоткових пунктів (в.п.).

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Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів нових авто, що на 8 в.п. менше показника липня 2023р. Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 25,5%. Помітно збільшилась частка гібридів з 17,8% до 21,1%. Суттєво додав і сегмент електромобілів - з 10,9% до 15,3%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли: