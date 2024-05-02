Фінансовий директор компанії Stellantis Наталі Найт підкреслила гнучкість платформ, але це не означає, що революція електромобілів не відбудеться. Схоже, компанія готова до різних сценаріїв попиту.

Stellantis має амбітні плани створити повністю електричну лінійку легкових автомобілів у Європі до 2030 року. У Сполучених Штатах ціль становить 50 відсотків. Це суть плану конгломерату і, незважаючи на просідання продажу електромобілів на деяких ринках, він все ще лишається актуальним.

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Але це не означає, що компанія не буде будувати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, якщо цього хочуть покупці.

Головний фінансовий директор Stellantis Наталі Найт говорить про гнучкість створення транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння з електричних платформ. Ми не вперше чуємо, як керівник Stellantis говорить про гнучкість, але звіт представляє речі в ширшому спектрі. Коротше кажучи, якщо є попит на версію електромобіля з двигуном внутрішнього згоряння, Stellantis відкрита для її створення.

«Я не хочу ігнорувати той факт, що ми хочемо залишатися ближче до споживача, і якщо ми побачимо, що є можливість з тими моделями, які ми спочатку представили як BEV, ми розглянемо це», — сказала вона.

Незважаючи на свою повністю електричну ціль, Stellantis має новий ряд платформ STLA, призначених для розміщення електричних або двигунів внутрішнього згоряння. Компанія вважає це перевагою в майбутньому, а чому б і ні? Оскільки автомобільна промисловість переходить від систем згоряння до електрики, така гнучкість, безперечно, є перевагою. Але тут не можна не подумати про ширше питання. Що станеться, якщо в 2030 році 75 відсотків покупців у США захочуть автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння? Чи перекреслить це 50-відсотковий план, компанії?

Хоча майбутнє невизначене, представник Stellantis підтвердив нам, що наразі компанія не змінює та не переглядає аспекти своєї цілі до 2030 року. 50 відсотків електрики в США і 100 відсотків в Європі все ще є планом. У Європі продажі електромобілів все ще йдуть добре. У США все не так райдужно, хоча деякі моделі йдуть краще, ніж інші. Але до 2030 року залишилося всього шість років. Якщо автомобільний ринок не зробить суттєвих змін, лінійка нових автомобілів, на 50 відсотків електричних, може бути неактуальною. Принаймні, для другого за обсягом ринку світу - США.