Финансовый директор компании Stellantis Натали Найт подчеркнула гибкость платформ, но это не означает, что революция электромобилей не произойдет. Похоже, компания готова к различным сценариям спроса.

Stellantis имеет амбициозные планы создать полностью электрическую линейку легковых автомобилей в Европе к 2030 году. В Соединенных Штатах цель составляет 50 процентов. Это суть плана конгломерата и, несмотря на проседание продаж электромобилей на некоторых рынках, он все еще остается актуальным.

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Но это не означает, что компания не будет строить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, если этого хотят покупатели.

Главный финансовый директор Stellantis Натали Найт говорит о гибкости создания транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания из электрических платформ. Мы не впервые слышим, как руководитель Stellantis говорит о гибкости, но отчет представляет вещи в более широком спектре. Короче говоря, если есть спрос на версию электромобиля с двигателем внутреннего сгорания, Stellantis открыта для ее создания.

"Я не хочу игнорировать тот факт, что мы хотим оставаться ближе к потребителю, и если мы увидим, что есть возможность с теми моделями, которые мы изначально представили как BEV, мы рассмотрим это", - сказала она.

Несмотря на свою полностью электрическую цель, Stellantis имеет новый ряд платформ STLA, предназначенных для размещения электрических или двигателей внутреннего сгорания. Компания считает это преимуществом в будущем, а почему бы и нет? Поскольку автомобильная промышленность переходит от систем сгорания к электричеству, такая гибкость, бесспорно, является преимуществом. Но здесь нельзя не подумать о более широком вопросе. Что произойдет, если в 2030 году 75 процентов покупателей в США захотят автомобиль с двигателем внутреннего сгорания? Перечеркнет ли это 50-процентный план, компании?

Хотя будущее неопределенно, представитель Stellantis подтвердил нам, что пока компания не меняет и не пересматривает аспекты своей цели до 2030 года. 50 процентов электричества в США и 100 процентов в Европе все еще является планом. В Европе продажи электромобилей все еще идут хорошо. В США все не так радужно, хотя некоторые модели идут лучше, чем другие. Но до 2030 года осталось всего шесть лет. Если автомобильный рынок не сделает существенных изменений, линейка новых автомобилей, на 50 процентов электрических, может быть неактуальной. По крайней мере, для второго по объему рынка мира - США.