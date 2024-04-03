Моторные предпочтения марта показывают явную доминацию автомобилей с традиционными двигателями, однако доля электрических машин продолжает постепенно расти.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 72,5% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. Это на 2,5 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в прошлом году.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5 (п.п.) меньше чем в прошлом году.

В то же время доля дизельных авто увеличилась на 6 п.п. – до 27%. Также увеличилась доля электромобилей с 11% до 13,5%. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%. На автомобили с ГБО пришлось 0,5% продаж, против 1% в марте прошлого года.

Лидерские позиции по сегментам заняли: