Моторні вподобання березня показують явну домінацію автомобілів з традиційними двигунами, однак частка електричних машин продовжує поступово зростати.

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 72,5% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Це на 2,5 відсоткових пунктів (в.п.) більше, ніж торік.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 (в.п.) менше ніж торік.

Водночас частка дизельних авто збільшилась на 6 в.п. – до 27%. Також збільшилась частка електромобілів з 11% до 13,5%. Частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%. На автомобілі з ГБО припало 0,5% продажів, проти 1% у березні минулого року.

Лідерські позиції за сегментами посіли: