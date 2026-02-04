Какие двигатели выбирали украинцы в январе: статистика

По данным Укравтопрома, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания заняли около 58 процентов продаж, тогда как в январе прошлого года этот показатель составлял 60 процентов. Таким образом, доля альтернативных силовых установок продолжает расти несмотря на увеличение налогов.

Динамика сегментов: ключевые изменения

Наиболее популярными среди покупателей остаются бензиновые модели. В январе на них пришлось 34 процента продаж новых автомобилей. В то же время год назад этот показатель достигал 39 процентов, что свидетельствует о постепенном снижении доминирования классических бензиновых авто.

Доля гибридных автомобилей несколько сократилась и составила 23,5 процента против почти 25 процентов в январе 2025 года. Это может быть связано с коррекцией спроса после активного роста в предыдущие периоды, а также с расширением предложения электромобилей.

Дизельные автомобили, наоборот, продемонстрировали положительную динамику. Их доля выросла с 21 до 23,5 процента. Такая тенденция объясняется стабильным спросом на кроссоверы и коммерчески ориентированные модели, где дизельные двигатели остаются экономически привлекательными.

Самый заметный прирост зафиксирован в сегменте электромобилей. Их доля увеличилась с 15 до около 19 процентов. Это свидетельствует об усилении интереса украинских потребителей к электротранспорту, несмотря на ограниченную инфраструктуру зарядных станций в некоторых регионах.

Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, остаются нишевым продуктом. Их доля не превышает 1 процента от общего объема продаж новых авто.

Лидеры в своих сегментах

По итогам января лидерские позиции в ключевых сегментах распределились следующим образом.

В бензиновом сегменте первое место занял Hyundai Tucson, который сохраняет стабильный спрос благодаря сочетанию цены, комплектаций и доступности на рынке.

Среди гибридных моделей лидером стал Toyota RAV-4, традиционно пользующийся высоким доверием потребителей благодаря репутации бренда и проверенным гибридным технологиям.

В дизельном сегменте самым популярным стал Renault Duster, который остается одним из самых доступных полноприводных кроссоверов на рынке.

Среди электромобилей первое место занял BYD Leopard 3, что подтверждает рост влияния китайских производителей на украинский рынок.

В сегменте автомобилей с ГБО лидером также стал Hyundai Tucson, который присутствует сразу в нескольких конфигурациях силовых установок.

Рыночные тенденции и прогнозы

Аналитики отмечают, что структура спроса все больше смещается в сторону электрифицированных моделей. Рост доли электромобилей и стабильные позиции гибридов свидетельствуют о постепенной адаптации украинского рынка к глобальным трендам декарбонизации транспорта.

В то же время бензиновые и дизельные авто еще длительное время будут сохранять доминирующие позиции из-за ограничений инфраструктуры, уровень доходов населения и специфику эксплуатации транспорта в регионах.