Jaguar выпустил свой последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

О завершении производства стало известно не благодаря самой компании, а благодаря Клубу энтузиастов Jaguar, представители которого присутствовали на финальном выпуске автомобиля, пишет Carscoops. Последним бензиновым Jaguar стал черный F-Pace SVR. Выбор цвета был символическим - именно черным был и финальный Jaguar E-Type, что в свое время также ознаменовал завершение важной эпохи бренда.

Впрочем, символизм выглядит довольно мрачно. Для многих поклонников марки такая тишина вокруг исторического момента выглядит как обесценивание наследия, которое Jaguar формировал десятилетиями.

Автомобиль для музея, а не для дорог

Последний F-Pace SVR не поедет к дилеру или частному владельцу. По имеющейся информации, кроссовер передали в Jaguar Daimler Heritage Trust, где он станет частью музейной коллекции наряду с концептами, прототипами, гоночными болидами и знаковыми серийными моделями прошлого. Фактически на этом этапе Jaguar полностью прекратил производство автомобилей. Бренд оказался в паузе - без новых машин в шоурумах и без серийной продукции на заводах.

Электрическое будущее - с паузой и вопросами

Все внимание теперь приковано к первому полностью электрическому Jaguar нового поколения - серийному GT, который был анонсирован концептом Type 00. Изначально дебют модели планировался на конец текущего года, однако запуск перенесли на 2026-й. Руководство компании ранее заявляло, что прием заказов стартует вскоре после премьеры, а реальные поставки начнутся “относительно быстро”. Известно, что электрический GT получит совершенно новую электрическую архитектуру Jaguar, запас хода до 692 км и возможность пополнить до 322 км пробега всего за 15 минут быстрой зарядки постоянным током.

Самый мощный Jaguar в истории?

Официальные технические характеристики пока держат в секрете, но предварительные данные указывают на заднеприводную трехмоторную установку с мощностью около 1000 л.с. Если эти цифры подтвердятся, новый электрический GT станет самым мощным дорожным Jaguar за всю историю марки. Вопрос лишь в том, сможет ли бренд дожить до этого момента без потери доверия клиентов. Бензиновая эпоха Jaguar завершилась тихо и без фанфар - теперь бренд ждёт рискованный, но решающий переход в полностью электрическое будущее.