Jaguar уволила своего главного дизайнера после провального ребрендинга

Autocar утверждает, что руководителя буквально “вывели из офиса” в начале недели - и это стало еще одним доказательством: в JLR началась серьезная внутренняя перестройка. Решение об увольнении совпало по времени с последней волной критики в адрес Jaguar.

Бренд переживает самый сложный этап в своей современной истории: ребрендинг с новым логотипом и новой философией позиционирования вызвал шквал недовольства, а концепт-кар Type 00 стал объектом массовых насмешек среди поклонников марки. Большинство отзывов - сугубо негативные: фанаты считают, что Type 00 не имеет ничего общего с дизайнерской ДНК Jaguar, а специфическая рекламная кампания лишь усугубила ситуацию.

На этом фоне смена руководства не кажется случайной. Менее чем неделю назад с должности ушел генеральный директор JLR Адриан Марделл. Его заменил П. Б. Баладжи - опытный топ-менеджер и многолетний финансовый директор Tata Motors. Аналитики считают, что Баладжи стремится быстро и жестко перезагрузить бренд, включая дизайн, стратегию и внутреннюю команду.

Увольнение Макговерна стало особенно заметным из-за его огромного вклада в JLR. За 21 год он создал дизайн нескольких самых успешных моделей компании - Range Rover Evoque, Range Rover Velar, новый Land Rover Defender и обновленную линейку Range Rover. Именно под его руководством формировался нынешний язык дизайна Land Rover, который принес бренду глобальный коммерческий успех.

Однако в случае с Jaguar история оказалась другой. Стратегия электрификации бренда, изменение его “люксовой” идентичности и концепт Type 00 стали моментом резкого разрыва с традициями.

Многие эксперты считают, что именно эта “потеря преемственности” и вызвала внутренний кризис, результат которого заметен сейчас. Похоже, компания готовится к большой реформе - и следующие месяцы покажут, в каком направлении она будет двигаться после самого скандального года в своей истории.