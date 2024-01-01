Новый электромобиль Jaguar стал сенсацией Недели моды в Париже

Концепция Jaguar Type 00 озадачила публику своим новым цветом под названием “French Ultramarine” и радикальным дизайном. Кроме того, это первый раз, когда машина самостоятельно ездила по дорогам общего пользования.

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Прототип имеет серебристый акцент в нижней части кузова, легкосплавные диски и отличается отсутствием заднего стекла. На видео заметно, что Jaguar Type 00 осторожно проехал по улицам, прежде чем остановиться возле места проведения Недели моды в Париже.

Двери-бабочки медленно поднялись, и с пассажирского сиденья автомобиля вышел ирландский актер Барри Кеоган. Затем он достал свою куртку из футуристического багажника.

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Его присутствие почти гарантировало дополнительное внимание СМИ для Jaguar, поскольку позже он позировал для дополнительных фотографий на водительском сиденье, подчеркивая светлый интерьер двухместного автомобиля. Мероприятие состоялось в воскресенье, 9 марта.