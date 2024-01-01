Появились новые шпионские фотографии нового электромобиля Jaguar

Как сообщает Autocar, новая модель станет первой из трех электромобилей Jaguar, построенных на новой платформе JEA. Два других автомобиля будут седаном и внедорожником. Новые шпионские фото раскрывают больше подробностей о новом GT.

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В частности, впервые появились изображения задней части автомобиля. Как и ожидалось, подобно Polestar 4, новый Jaguar не имеет заднего стекла. Это станет ключевой особенностью новой линейки бренда. Авто также будет иметь тонкие разделенные задние фонари.

Передняя часть прототипа имеет надпись “lorips”, вероятно, вместо нового логотипа компании. Вполне возможно, это послание на “lorem ipsum” – латинский текст, который используется в графическом дизайне для заполнения пространств, которые еще не имеют содержания.

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Шпионы заметили два разных прототипа и они имели разное расположение номеров: по центру, или сбоку. Возможно, Jaguar одновременно тестировал версии для разных мировых рынков. Изображений интерьера нет. С высокой вероятностью мы увидим салон новинки ближе к официальной премьере.