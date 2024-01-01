З’явились нові шпигунські фотографії нового електромобіля Jaguar

Як повідомляє Autocar, нова модель стане першою з трьох електромобілів Jaguar, побудованих на новій платформі JEA. Два інших автомобілі будуть седаном та позашляховиком. Нові шпигунські фото розкривають більше подробиць про новий GT.

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Зокрема, вперше з’явились зображення задньої частини автівки. Як і очікувалось, подібно до Polestar 4, новий Jaguar не має заднього скла. Це стане ключовою особливістю нової лінійки бренду. Авто також матиме тонкі розділені задні ліхтарі.

Передня частина прототипу має напис “lorips”, ймовірно, замість нового логотипу компанії. Цілком можливо, це послання на “lorem ipsum” – латинський текст, який використовується в графічному дизайні для заповнення просторів, які ще не мають вмісту.

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Шпигуни помітили два різні прототипи й вони мали різне розташування номерів: по центру, або збоку. Можливо, Jaguar одночасно тестував версії для різних світових ринків. Зображень інтер’єру немає. З високою ймовірністю ми побачимо салон новинки ближче до офіційної прем’єри.