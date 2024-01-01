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Новий електромобіль Jaguar став сенсацією Тижня моди в Парижі

Британський автовиробник вперше продемонстрував прототип Type 00 на Тижні моди в Парижі. Наприкінці 2025 року на базі цієї концепції з’явиться серійний чотиридверний електричний GT.
Електричний Jaguar Type 00 їздив вулицями Парижа: відео - Auto24

ФОТО: Jaguar|

Jaguar Type 00

Данило Северенчук
logo11 березня, 11:40
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Концепція Jaguar Type 00 спантеличила публіку своїм новим кольором під назвою “French Ultramarine” та радикальним дизайном. Крім того, це перший раз, коли автівка самостійно їздила дорогами загального користування.

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Прототип має сріблястий акцент в нижній частині кузова, легкосплавні диски та відрізняється відсутністю заднього скла. На відео помітно, що Jaguar Type 00 обережно проїхав вулицями, перш ніж зупинитися біля місця проведення Тижня моди в Парижі.

Двері-метелики повільно піднялися, й з пасажирського сидіння автівки вийшов ірландський актор Баррі Кеоган. Потім він дістав свою куртку з футуристичного багажника.

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Його присутність майже гарантувала додаткову увагу ЗМІ для Jaguar, оскільки пізніше він позував для додаткових фотографій на водійському сидінні, підкреслюючи світлий інтер’єр двомісного автомобіля. Захід відбувся у неділю, 9 березня.

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