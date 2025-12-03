Jaguar звільнила свого головного дизайнера після провального ребрендингу

Autocar стверджує, що керівника буквально “вивели з офісу” на початку тижня — і це стало ще одним доказом: у JLR почалася серйозна внутрішня перебудова. Рішення про звільнення збіглося в часі з останньою хвилею критики на адресу Jaguar.

Бренд переживає найскладніший етап у своїй сучасній історії: ребрендинг з новим логотипом і новою філософією позиціонування викликав шквал незадоволення, а концепт-кар Type 00 став об’єктом масових насмішок серед шанувальників марки. Більшість відгуків — суто негативні: фанати вважають, що Type 00 не має нічого спільного з дизайнерською ДНК Jaguar, а специфічна рекламна кампанія лише погіршила ситуацію.

На цьому тлі зміна керівництва не здається випадковою. Менш ніж тиждень тому з посади пішов генеральний директор JLR Адріан Марделл. Його замінив П. Б. Баладжі — досвідчений топменеджер і багаторічний фінансовий директор Tata Motors. Аналітики вважають, що Баладжі прагне швидко і жорстко перезавантажити бренд, включно з дизайном, стратегією і внутрішньою командою.

Звільнення Макговерна стало особливо помітним через його величезний внесок у JLR. За 21 рік він створив дизайн кількох найуспішніших моделей компанії — Range Rover Evoque, Range Rover Velar, новий Land Rover Defender та оновлену лінійку Range Rover. Саме під його керівництвом формувалася нинішня мова дизайну Land Rover, яка принесла бренду глобальний комерційний успіх.

Однак у випадку з Jaguar історія виявилася іншою. Стратегія електрифікації бренду, зміна його “люксової” ідентичності та концепт Type 00 стали моментом різкого розриву з традиціями.

Багато експертів вважають, що саме ця “втрата спадкоємності” і викликала внутрішню кризу, результат якої помітний зараз. Схоже, компанія готується до великої реформи — і наступні місяці покажуть, у якому напрямку вона рухатиметься після найскандальнішого року у своїй історії.