Jaguar змінив логотип та оприлюднив нову філософію

Нещодавно британський автовиробник оголосив про припинення виробництва усіх моделей з ДВЗ у Великій Британії. Таким чином компанія хоче переосмислити бренд “Jaguar” й продавати моделі преміумкласу за більшою ціною.

Детальніше: Британський Jaguar припиняє продаж нових авто у Великій Британії

Жодний ребрендинг не обходиться без зміни логотипу, тому Jaguar не став виключенням. Культовий стрибаючий “кіт”, що є уособленням досконалості та відмінною рисою бренду, стане тоншим та кутастим й матиме рельєф з монограмою. Водночас підпис Jaguar поєднує великі та малі літери для “симетрії та простоти”.

Повідомляється, що 2 грудня 2024 року о 03:00 год за Київським часом на Тижні мистецтв у Маямі компанія вперше представить концепцію Design Vision Concept, що розкриє майбутній напрямок дизайну оновленого бренду. Захід стане “демонстрацією безстрашного підходу Jaguar”.

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“Щоб повернути всесвітньо відомий бренд, ми мали бути сміливими. Jaguar завжди був найкращим, коли кидав виклик традиціям. Це кредо відображено в новій ідентичності бренду вже сьогодні й буде ще більше розкрито у найближчі місяці. Це повне перезавантаження. Jaguar трансформується, щоб відновити свою самобутність та надихнути нове покоління”, – сказав Роудон Гловер, виконавчий директор Jaguar.