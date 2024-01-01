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Jaguar сменил логотип и показал новую философию

Jaguar сменил свой логотип. Это связано с тем, что компания находится на пути к полной электрификации своего модельного ряда. Известное изображение прыгающего ягуара сохранили, однако словесный знак будет иметь новые буквы и шрифт.
Бренд Jaguar получил ребрендинг: как выглядит новый логотип - Auto24

ФОТО: Ягуар|

Новый логотип Jaguar

Даниил Северенчук
logo20 ноября, 10:20
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Недавно британский автопроизводитель объявил о прекращении производства всех моделей с ДВС в Великобритании. Таким образом компания хочет переосмыслить бренд “Jaguar” и продавать модели премиум-класса по большей цене.

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Ни один ребрендинг не обходится без смены логотипа, поэтому Jaguar не стал исключением. Культовый прыгающий “кот”, что является олицетворением совершенства и отличительной чертой бренда, станет тоньше и угловатым и будет иметь рельеф с монограммой. В то же время подпись Jaguar сочетает большие и малые буквы для “симметрии и простоты”.

Сообщается, что 2 декабря 2024 года в 03:00 ч по Киевскому времени на Неделе искусств в Майами компания впервые представит концепцию Design Vision Concept, что раскроет будущее направление дизайна обновленного бренда. Мероприятие станет “демонстрацией бесстрашного подхода Jaguar”.

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“Чтобы вернуть всемирно известный бренд, мы должны были быть смелыми. Jaguar всегда был лучшим, когда бросал вызов традициям. Это кредо отражено в новой идентичности бренда уже сегодня и будет еще больше раскрыто в ближайшие месяцы. Это полная перезагрузка. Jaguar трансформируется, чтобы восстановить свою самобытность и вдохновить новое поколение”, – сказал Роудон Гловер, исполнительный директор Jaguar.

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