Jaguar сменил логотип и показал новую философию

Недавно британский автопроизводитель объявил о прекращении производства всех моделей с ДВС в Великобритании. Таким образом компания хочет переосмыслить бренд “Jaguar” и продавать модели премиум-класса по большей цене.

Подробнее: Британский Jaguar прекращает продажи новых авто в Великобритании

Ни один ребрендинг не обходится без смены логотипа, поэтому Jaguar не стал исключением. Культовый прыгающий “кот”, что является олицетворением совершенства и отличительной чертой бренда, станет тоньше и угловатым и будет иметь рельеф с монограммой. В то же время подпись Jaguar сочетает большие и малые буквы для “симметрии и простоты”.

Сообщается, что 2 декабря 2024 года в 03:00 ч по Киевскому времени на Неделе искусств в Майами компания впервые представит концепцию Design Vision Concept, что раскроет будущее направление дизайна обновленного бренда. Мероприятие станет “демонстрацией бесстрашного подхода Jaguar”.

Читайте также: Jaguar выпустит электрическую модель за 125 000 долларов

“Чтобы вернуть всемирно известный бренд, мы должны были быть смелыми. Jaguar всегда был лучшим, когда бросал вызов традициям. Это кредо отражено в новой идентичности бренда уже сегодня и будет еще больше раскрыто в ближайшие месяцы. Это полная перезагрузка. Jaguar трансформируется, чтобы восстановить свою самобытность и вдохновить новое поколение”, – сказал Роудон Гловер, исполнительный директор Jaguar.