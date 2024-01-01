Британский Jaguar прекращает продажи новых авто в Великобритании

Jaguar Land Rover почти четыре года назад объявила стратегию “Reimagine”, имевшую целью “переосмысление Jaguar как полностью электрического бренда класса люкс с 2025 года для реализации его уникального потенциала”. Теперь стало известно, что Jaguar прекратил продажу новых автомобилей с обычными силовыми агрегатами на внутреннем рынке.

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Ранее компания прекратила продажи моделей E-Pace, XE, XF и F-Type уже были освобождены, а теперь автопроизводитель также отказался от F-Pace. Журналисты Autocar получили официальное заявление от JLR в котором говорится, что с ноября 2024 года продажи новых Jaguar завершатся заранее.

Для других рынков машины все еще производятся, однако, их производство также скоро прекратят. Ожидается, что первый электромобиль после переосмысления бренда станет конкурентом Porsche Taycan, а внедорожник, конкурент Bentayga, появится в 2026 году.

Оба они будут базироваться на специализированной электрифицированной архитектуре Jaguar, которая также станет основой для большого седана, дебютирующего позже в этом десятилетии. Jaguar также планирует представить четырехдверный шикарный GT стоимостью 130 000 долларов. Управляющий директор компании Роудон Гловер недавно признал, что переход на полностью электрическую линейку “большим разочарованием”.

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Сейчас план компании заключается в том, чтобы бренд перешел на территорию ультралюкс и продал меньше автомобилей по более высокой цене. Однако, первая электрическая модель, вероятно, не поступит в продажу в Великобритании раньше 2026 года, поэтому более года Jaguar не будет продавать ни одного нового автомобиля в Британии.