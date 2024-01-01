Jaguar Land Rover готовит совершенно новый Discovery

Текущий Discovery дебютировал в 2017 году и сейчас является старейшей в текущем модельном ряду автопроизводителя. Как сообщает Autocar, количество реализованных автомобилей Discovery составляет лишь 4% от общего объема продаж JLR.

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Поэтому, компания планирует переосмыслить позиционирование модели с дебютом новой генерации и сосредоточить усилия вокруг концепции ценностей "семейных приключений".

Сообщается, что Discovery станет одним из четырех самостоятельных брендов наряду с Range Rover, Defender и Jaguar. Руководитель брендов Discovery и Defender Марк Кэмерон сказал, что став собственной организацией, бренд Discovery возобновит жизнь, поскольку все четыре бренда JLR сейчас непреднамеренно конкурируют друг с другом.

Кэмерон также добавил, что изменения позиционирования понадобятся, чтобы Discovery отошел от своего брата Defender, который предлагает сравнимую изысканность и пространство с большим набором двигателей, комплектаций и размеров кузова.

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Инсайдеры сообщают, что, вероятно, JLR построит Discovery следующего поколения на своей универсальной платформе MLA, которая лежит в основе нынешнего флагманского Range Rover и позволяет строить автомобили как ДВС, так и с электрическими установками. Учитывая универсальность архитектуры и строгие экологические нормы в Европе, вероятно новинка будет предлагаться с гибридными силовыми установками.