Land Rover показал самый быстрый и мощный Defender в истории

Land Rover Defender Octa дебютирует как самый мощный вариант модели в истории. Под капотом - 4,4-литровый V-8 с двойным турбонаддувом, мощностью 626 лошадиных сил. Но в этом внедорожнике есть еще много интересного, кроме увеличения мощности.

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Octa оснащено шасси Land Rover 6D Dynamics, которое устраняет наклон и крен кузова, одновременно максимизируя шарнирное соединение подвески для лучших характеристик на бездорожье. Он на 1,1 дюйма выше стандартного Defender и на 2,7 дюйма шире, имеет более длинные и прочные поперечные рычаги и уникальные активные амортизаторы. Мощность торможения обеспечивается 15,7-дюймовыми передними тормозами с шестипоршневыми суппортами Brembo.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач является единственным вариантом трансмиссии, при вращательный момент от двигателя возрастает если активирован режим "Octa". Land Rover утверждает, что Octa может разгоняться до сотни за 3,8 секунды и развивать максимальную скорость 250 км в час, имея 22-дюймовые легкосплавные диски и всесезонные шины. Он также может преодолеть метровый брод воды.

33-дюймовые шины Goodyear Advance All-Terrain, разработаны специально для Octa, расположены под расширенными колесными арками. Переработанные бамперы улучшают углы приближения и отъезда Defender, а новый дизайн решетки увеличивает поток воздуха под капотом. Четыре выхлопные трубы с активной выхлопной системой торчат назад. Он даже имеет передние и задние точки восстановления и защиту днища.

Внутри Defender Octa оснащен новыми сиденьями Performance с большей поддержкой и встроенными подголовниками, а компания впервые предлагает аудиотехнологию Body and Soul Seat на Defender. Стандартный интерьер – кожа Burnt Sienna с тканью Kvadrat и вставками черного дерева, но клиенты также могут получить кабину из кожи Light Cloud и Lunar или красного дерева. Octa Edition One имеет двухцветную обивку сидений цвета хаки и черного дерева.

Каждая Octa имеет новую бриллиантовую графику и контрастную крышу и дверь багажника Narvik Black, а также предусмотрено два новых цвета кузова - Petra Copper и Faroe Green. Они являются вариантами наряду с Carpathian Grey и Charente Grey, но Land Rover предлагает только зеленый цвет для модели Edition One.

Octa также может иметь детали из углеродного волокна для надписей на капоте, рамок воздухозаборников, спинок передних сидений и отделки центральной консоли. Он также оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками и возможностью выбора шин Advanced All-Terrain.

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Defender Octa, который получил свое название из-за восьмигранной формы бриллианта, дебютирует на публике на следующей неделе на Фестивале скорости в Гудвуде 2024 года с 11 по 14 июля. Розничные торговцы Land Rover сейчас принимают заказы на внедорожник, стартовая цена которого будет 152 000 долларов. Defender Octa Edition One будет стоить 167 800 долларов.