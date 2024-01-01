Land Rover показав найшвидший та найпотужніший Defender в історії

Land Rover Defender Octa дебютує як найпотужніший варіант моделі в історії. Під капотом — 4,4-літровий V-8 з подвійним турбонаддувом, потужністю 626 кінських сил. Але в цьому позашляховику є ще багато цікавого, окрім збільшення потужності.

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Octa оснащено шасі Land Rover 6D Dynamics, яке усуває нахил і крен кузова, одночасно максимізуючи шарнірне з’єднання підвіски для найкращих характеристик на бездоріжжі. Він на 1,1 дюйма вищий за стандартний Defender і на 2,7 дюйма ширший, має довші та міцніші поперечні важелі та унікальні активні амортизатори. Потужність гальмування забезпечується 15,7-дюймовими передніми гальмами з шестипоршневими супортами Brembo.

Восьмиступінчаста автоматична коробка передач є єдиним варіантом трансмісії, при обертальний момент від двигуна зростає якщо активовано режим "Octa". Land Rover стверджує, що Octa може розганятися до сотні за 3,8 секунди і розвивати максимальну швидкість 250 км на годину, маючи 22-дюймові легкосплавні диски та всесезонні шини. Він також може подолати метровий брід води.

33-дюймові шини Goodyear Advance All-Terrain, розроблені спеціально для Octa, розташовані під розширеними колісними арками. Перероблені бампери покращують кути наближення та від’їзду Defender, а новий дизайн решітки збільшує потік повітря під капотом. Чотири вихлопні труби з активною вихлопною системою стирчать назад. Він навіть має передні та задні точки відновлення та захист днища.

Всередині Defender Octa оснащено новими сидіннями Performance з більшою підтримкою та вбудованими підголівниками, а компанія вперше пропонує аудіотехнологію Body and Soul Seat на Defender. Стандартний інтер’єр – шкіра Burnt Sienna з тканиною Kvadrat та вставками чорного дерева, але клієнти також можуть отримати кабіну зі шкіри Light Cloud і Lunar або червоного дерева. Octa Edition One має двоколірну оббивку сидінь кольору хакі та чорного дерева.

Кожна Octa має нову діамантову графіку та контрастний дах і двері багажника Narvik Black, а також передбачено два нові кольори кузова — Petra Copper і Faroe Green. Вони є варіантами поряд із Carpathian Grey і Charente Grey, але Land Rover пропонує лише зелений колір для моделі Edition One.

Octa також може мати деталі з вуглецевого волокна для написів на капоті, рамок повітрозабірників, спинок передніх сидінь і обробки центральної консолі. Він також оснащений 20-дюймовими легкосплавними дисками та можливістю вибору шин Advanced All-Terrain.

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Defender Octa, який отримав свою назву через восьмигранну форму діаманта, дебютує на публіці наступного тижня на Фестивалі швидкості в Гудвуді 2024 року з 11 по 14 липня. Роздрібні торговці Land Rover зараз приймають замовлення на позашляховик, стартова ціна якого буде 152 000 доларів. Defender Octa Edition One коштуватиме 167 800 доларів.