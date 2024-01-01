Jaguar Land Rover готує абсолютно новий Discovery

Поточний Discovery дебютував у 2017 році й наразі є найстарішою в поточному модельному ряду автовиробника. Як повідомляє Autocar, кількість реалізованих автівок Discovery становить лише 4% від загального обсягу продажів JLR.

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Через це, компанія планує переосмислити позиціонування моделі з дебютом нової генерації й зосередити зусилля навколо концепції цінностей «сімейних пригод».

Повідомляється, що Discovery стане одним із чотирьох самостійних брендів поряд із Range Rover, Defender і Jaguar. Керівник брендів Discovery і Defender Марк Кемерон сказав, що ставши власною організацією, бренд Discovery відновить життя, оскільки всі чотири бренди JLR наразі ненавмисно конкурують один з одним.

Кемерон також додав, що зміни позиціонування знадобляться, щоб Discovery відійшов від свого брата Defender, який пропонує порівнянну вишуканість і простір із більшим набором двигунів, комплектацій і розмірів кузова.

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Інсайдери повідомляють, що, ймовірно, JLR побудує Discovery наступного покоління на своїй універсальній платформі MLA, яка лежить в основі нинішнього флагманського Range Rover й дозволяє будувати автомобілі як ДВЗ, так і з електричними установками. Враховуючи універсальність архітектури та суворі екологічні норми в Європі, вірогідно новинка пропонуватиметься з гібридними силовими установками.