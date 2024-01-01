Британський Jaguar припиняє продаж нових авто у Великій Британії

Jaguar Land Rover майже чотири роки тому оголосила стратегію “Reimagine”, що мала на меті “переосмислення Jaguar як повністю електричного бренду класу люкс з 2025 року для реалізації його унікального потенціалу”. Тепер стало відомо, що Jaguar припинив продаж нових автомобілів зі звичайними силовими агрегатами на внутрішньому ринку.

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Раніше компанія припинила продаж моделей E-Pace, XE, XF і F-Type вже були звільнені, а тепер автовиробник також відмовився від F-Pace. Журналісти Autocar отримали офіційну заяву від JLR в якій йдеться, що з листопада 2024 року продажі нових Jaguar завершаться заздалегідь.

Для інших ринків автівки все ще виробляються, проте, їх виробництво також скоро припинять. Очікується, що перший електромобіль після переосмислення бренду стане конкурентом Porsche Taycan, а позашляховик, конкурент Bentayga, з’явиться у 2026 році.

Обидва вони базуватимуться на спеціалізованій електрифікованій архітектурі Jaguar, яка також стане основою для великого седана, що дебютує пізніше цього десятиліття. Jaguar також планує представити чотиридверний шикарний GT вартістю 130 000 доларів. Керуючий директор компанії Роудон Гловер нещодавно визнав, що перехід на повністю електричну лінійку “великим розчаруванням”.

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Наразі план компанії полягає в тому, щоб бренд перейшов на територію ультралюкс і продав менше автомобілів за вищою ціною. Проте, перша електрична модель, вірогідно, не надійде в продаж у Великій Британії раніше 2026 року, тож понад рік Jaguar не продаватиме жодного нового автомобіля в Британії.