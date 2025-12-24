Jaguar випустив свій останній автомобіль з двигуном внутрішнього згорання

Про завершення виробництва стало відомо не завдяки самій компанії, а завдяки Клубу ентузіастів Jaguar, представники якого були присутні на фінальному випуску автомобіля, пише Carscoops. Останнім бензиновим Jaguar став чорний F-Pace SVR. Вибір кольору був символічним — саме чорним був і фінальний Jaguar E-Type, що свого часу також ознаменував завершення важливої епохи бренду.

Втім, символізм виглядає доволі похмуро. Для багатьох прихильників марки така тиша навколо історичного моменту виглядає як знецінення спадщини, яку Jaguar формував десятиліттями.

Автомобіль для музею, а не для доріг

Останній F-Pace SVR не поїде до дилера чи приватного власника. За наявною інформацією, кросовер передали до Jaguar Daimler Heritage Trust, де він стане частиною музейної колекції поряд із концептами, прототипами, гоночними болідами та знаковими серійними моделями минулого. Фактично на цьому етапі Jaguar повністю припинив виробництво автомобілів. Бренд опинився в паузі — без нових машин у шоурумах і без серійної продукції на заводах.

Електричне майбутнє — з паузою та питаннями

Уся увага тепер прикута до першого повністю електричного Jaguar нового покоління — серійного GT, який був анонсований концептом Type 00. Спочатку дебют моделі планувався на кінець поточного року, однак запуск перенесли на 2026-й. Керівництво компанії раніше заявляло, що прийом замовлень стартує незабаром після прем’єри, а реальні поставки почнуться “відносно швидко”. Відомо, що електричний GT отримає абсолютно нову електричну архітектуру Jaguar, запас ходу до 692 км і можливість поповнити до 322 км пробігу лише за 15 хвилин швидкої зарядки постійним струмом.

Найпотужніший Jaguar в історії?

Офіційні технічні характеристики поки що тримають у секреті, але попередні дані вказують на задньопривідну тримоторну установку з потужністю близько 1000 к.с. Якщо ці цифри підтвердяться, новий електричний GT стане найпотужнішим дорожнім Jaguar за всю історію марки. Питання лише в тому, чи зможе бренд дожити до цього моменту без втрати довіри клієнтів. Бензинова епоха Jaguar завершилася тихо й без фанфар — тепер на бренд чекає ризикований, але вирішальний перехід у повністю електричне майбутнє.