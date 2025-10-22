Jaguar Land Rover втратив 2,5 мільярда доларів через кібератаку

Масштабна хакерська атака на Jaguar Land Rover (JLR), що належить індійській Tata Motors, стала найдорожчим кіберінцидентом в історії Великої Британії. За оцінками незалежного Центру кібермоніторингу (CMC), збитки сягнули 1,9 мільярда фунтів стерлінгів, або близько 2,55 мільярда доларів США, пише reuters.com.

Шість тижнів простою та 5000 постраждалих організацій

Кіберінцидент, що стався в серпні, призвів до зупинки виробництва на трьох британських заводах JLR у Соліхаллі, Касл Бромвічі та Гейддоні, які разом випускають приблизно 1000 автомобілів щодня. У звіті CMC йдеться, що атака вплинула понад на 5000 організацій — від постачальників компонентів до дилерських мереж.

«Переважна більшість фінансових втрат пов’язана з простоєм виробничих ліній і порушенням ланцюгів постачань», — йдеться у звіті Центру.

Найзбитковіший кіберінцидент у британській історії

Експерти CMC класифікували злом як системну подію 3-го рівня за п’ятибальною шкалою — тобто такий, що має значний вплив на національну економіку.

Попередні оцінки свідчать, що JLR втрачала близько 50 мільйонів фунтів на тиждень, доки підприємства не почали поступово відновлювати роботу на початку жовтня.

Уряд Великої Британії надав компанії державну гарантію кредиту на 1,5 мільярда фунтів, аби підтримати постачальників і мінімізувати ризики ланцюгового ефекту в автомобільній промисловості.

Порівняння з іншими інцидентами

Для порівняння, навесні рітейлер Marks & Spencer зазнав збитків на 300 мільйонів фунтів, коли через злом довелося призупинити онлайн-продажі на два місяці.

Однак випадок із JLR став безпрецедентним через масштаб ланцюга постачань і залежність тисяч партнерських підприємств.

Що далі для JLR

Компанія поки не коментує оцінки збитків, але планує опублікувати фінансовий звіт у листопаді. Експерти очікують, що наслідки інциденту проявляться у вигляді затримок у виробництві нових моделей та тимчасового зниження експортних поставок.