Jaguar Land Rover потерял 2,5 миллиарда долларов из-за кибератаки

Масштабная хакерская атака на Jaguar Land Rover (JLR), принадлежащий индийской Tata Motors, стала самым дорогим киберинцидентом в истории Великобритании. По оценкам независимого Центра кибермониторинга (CMC), убытки достигли 1,9 миллиарда фунтов стерлингов, или около 2,55 миллиарда долларов США, пишет reuters.com.

Шесть недель простоя и 5000 пострадавших организаций

Киберинцидент, произошедший в августе, привел к остановке производства на трех британских заводах JLR в Солихалле, Касл Бромвиче и Гейддоне, которые вместе выпускают примерно 1000 автомобилей ежедневно. В отчете CMC говорится, что атака повлияла более чем на 5000 организаций - от поставщиков компонентов до дилерских сетей.

"Подавляющее большинство финансовых потерь связано с простоем производственных линий и нарушением цепей поставок", - говорится в отчете Центра.

Самый убыточный киберинцидент в британской истории

Эксперты CMC классифицировали взлом как системное событие 3-го уровня по пятибалльной шкале - то есть такой, что имеет значительное влияние на национальную экономику.

Предварительные оценки свидетельствуют, что JLR теряла около 50 миллионов фунтов в неделю, пока предприятия не начали постепенно восстанавливать работу в начале октября.

Правительство Великобритании предоставило компании государственную гарантию кредита на 1,5 миллиарда фунтов, чтобы поддержать поставщиков и минимизировать риски цепного эффекта в автомобильной промышленности.

Сравнение с другими инцидентами

Для сравнения, весной ритейлер Marks & Spencer понес убытки на 300 миллионов фунтов, когда из-за взлома пришлось приостановить онлайн-продажи на два месяца.

Однако случай с JLR стал беспрецедентным из-за масштаба цепи поставок и зависимости тысяч партнерских предприятий.

Что дальше для JLR

Компания пока не комментирует оценки убытков, но планирует опубликовать финансовый отчет в ноябре. Эксперты ожидают, что последствия инцидента проявятся в виде задержек в производстве новых моделей и временного снижения экспортных поставок.