В ЕС могут снять запрет выпуска традиционных двигателей

Европейские автомобильные концерны активизировали давление на Еврокомиссию, добиваясь смягчения или пересмотра решения о полном запрете продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года, пишет Укравтопром. Ожидается, что Брюссель в ближайшее время представит пакет мер, направленных на поддержку европейского автопрома на фоне снижения темпов электромобильной трансформации.

Текущая позиция регулятора

Принятое в марте 2023 года регулирование предусматривает, что все новые автомобили, представленные на рынке ЕС после 2035 года, должны иметь нулевой уровень выбросов. Документ принимался в условиях стремительного роста рынка электромобилей и высоких ожиданий относительно темпов электрификации транспорта.

Однако реалии 2024–2025 годов оказались менее благоприятными для отрасли: рост спроса на электромобили замедлился, а производители столкнулись с конкуренцией со стороны более дешевых моделей из Китая, недостатком инфраструктуры скоростной зарядки и ростом себестоимости батарей.

Аргументы автоконцернов

Европейская ассоциация автопроизводителей настаивает, что чрезмерно жесткие регуляции ставят под угрозу экономическую устойчивость сектора, который обеспечивает миллионы рабочих мест в ЕС. Ключевые требования отрасли:

– разрешить использование синтетических и других видов топлива с нейтральным балансом CO2 в двигателях внутреннего сгорания после 2035 года;

– обеспечить возможность выпуска гибридных моделей, работающих на "зеленых" видах топлива;

– сместить акцент с законодательных ограничений на стимулирование спроса на электромобили через субсидии, развитие инфраструктуры и удешевление технологий.

Производители подчеркивают, что рынок сам определит скорость перехода на электротранспорт, тогда как принудительные запреты могут привести к сокращению производства в Европе и переносу инвестиций за пределы ЕС.

Возможные сценарии изменений

По данным источников в Брюсселе, среди вариантов коррекции политики рассматриваются:

– расширение перечня разрешенных видов топлива с низким или нулевым углеродным следом;

– введение переходного периода для определенных сегментов рынка;

– переориентация на технологическую нейтральность, когда ключевым критерием станет фактический уровень выбросов, а не тип двигателя.

Любые изменения потребуют согласования между Еврокомиссией, Европарламентом и странами-членами, часть из которых настаивает на сохранении курса на полную электрификацию.

Аналитический вывод

Позиция автопроизводителей демонстрирует существенную трансформацию настроений в отрасли: акцент смещается от энтузиазма по электромобильности к прагматичному подходу, учитывающему рыночные риски и технологические ограничения. В то же время Брюссель стремится избежать зависимости от импортных технологий и сохранить конкурентоспособность региона, поэтому компромисс между экологическими целями и экономической реальностью становится все более актуальным.