В ЄС можуть зняти заборону випуску традиційних двигунів

Європейські автомобільні концерни активізували тиск на Єврокомісію, домагаючись пом’якшення або перегляду рішення щодо повної заборони продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року, пише Укравтопром. Очікується, що Брюссель найближчим часом представить пакет заходів, спрямованих на підтримку європейського автопрому на тлі зниження темпів електромобільної трансформації.

Поточна позиція регулятора

Прийняте у березні 2023 року регулювання передбачає, що всі нові автомобілі, представлені на ринку ЄС після 2035 року, повинні мати нульовий рівень викидів. Документ ухвалювався в умовах стрімкого зростання ринку електромобілів та високих очікувань щодо темпів електрифікації транспорту.

Однак реалії 2024–2025 років виявилися менш сприятливими для галузі: зростання попиту на електромобілі сповільнилося, а виробники зіткнулися з конкуренцією з боку дешевших моделей з Китаю, нестачею інфраструктури швидкісної зарядки та зростанням собівартості батарей.

Аргументи автоконцернів

Європейська асоціація автовиробників наполягає, що надмірно жорсткі регуляції ставлять під загрозу економічну стійкість сектору, який забезпечує мільйони робочих місць у ЄС. Ключові вимоги галузі:

– дозволити використання синтетичних та інших видів пального з нейтральним балансом CO2 у двигунах внутрішнього згоряння після 2035 року;

– забезпечити можливість випуску гібридних моделей, які працюють на «зелених» видах пального;

– змістити акцент із законодавчих обмежень на стимулювання попиту на електромобілі через субсидії, розвиток інфраструктури та здешевлення технологій.

Виробники підкреслюють, що ринок сам визначить швидкість переходу на електротранспорт, тоді як примусові заборони можуть призвести до скорочення виробництва в Європі та перенесення інвестицій за межі ЄС.

Можливі сценарії змін

За даними джерел у Брюсселі, серед варіантів корекції політики розглядаються:

– розширення переліку дозволених видів пального з низьким або нульовим вуглецевим слідом;

– запровадження перехідного періоду для певних сегментів ринку;

– переорієнтація на технологічну нейтральність, коли ключовим критерієм стане фактичний рівень викидів, а не тип двигуна.

Будь-які зміни потребуватимуть погодження між Єврокомісією, Європарламентом та країнами-членами, частина з яких наполягає на збереженні курсу на повну електрифікацію.

Аналітичний висновок

Позиція автовиробників демонструє суттєву трансформацію настроїв у галузі: акцент зміщується від ентузіазму щодо електромобільності до прагматичного підходу, що враховує ринкові ризики та технологічні обмеження. Водночас Брюссель прагне уникнути залежності від імпортних технологій та зберегти конкурентоспроможність регіону, тож компроміс між екологічними цілями та економічною реальністю стає дедалі актуальнішим.