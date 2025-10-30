ЄС звільнив електровантажівки від дорожнього збору ще на шість років

Рішення покликане стимулювати перехід комерційного транспорту на екологічні технології. Згідно з ухваленим документом, країни ЄС можуть і надалі звільняти електричні вантажівки від плати за проїзд автомагістралями.

Запропоноване Європарламентом рішення має стати додатковим стимулом для перевізників, які інвестують у транспорт із нульовими викидами. На цьому наголошує verkehrsrundschau.de.

Фініш пільги о 24:00 31 грудня 2025-го скасовано



У Німеччині спочатку планувалося, що звільнення діятиме до 31 грудня 2025 року. Проект поправки, прийнятий сьогодні, має на меті продовжити дію звільнення від сплати дорожнього збору до 31 червня 2031 року.

Це – фінансовий стимул, на що задля прогресу електромобільності мають зреагувати уряди європейських країн.

Наразі Німеччина та Бельгія повністю користуються звільненням від дорожнього збору для екологічного транспорту. Ще десять держав-членів ЄС застосовують пільги частково.

Рішення гарне, але цього замало

Попри позитивне рішення, галузеві асоціації закликають ЄС зробити більше для підтримки переходу на чисту логістику. Зокрема, DSLV та IRU наголошують на потребі зниження тарифів для транспортних засобів на альтернативних видах палива.

Окрім цього, також варто чіткого визначити правила використання доходів від плати за викиди CO₂ та уникнення подвійного оподаткування через одночасне застосування систем торгівлі викидами і дорожніх зборів.

До абсолютно "чистої" техніки ще далеко

Експерти відзначають, що продовження звільнення від дорожнього збору – важливий сигнал для ринку, однак не слід забувати, що в тій же Німеччині 41 відсоток поточного енергобалансу виробляється з викопного палива.

"Те, що вирішив ЄС, є "травневою" директивою, а не вимогою. Наразі її впроваджують лише Німеччина та Бельгія; наші сусіди в кращому випадку пропонують зниження цін або взагалі не надають жодної вигоди", – підкреслив наш колега, головний редактор verkehrsrundschau.de Герхард Грюніг.

На думку Грюніга, до "чистої електромобільності" ще далеко. Навіть водневі двигуни внутрішнього згоряння викликають сумнів. Більшість вважає, що у них відсутній "вихлоп", викидається лише водяна пара і ці приводи вважаються без викидів. Це завжди було і поки лишається величезним обманом.