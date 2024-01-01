Скільки електричних вантажівок в Нідерландах і що вони перевозять

Водночас питома вага акумуляторних машин лишається незначною. Частка електричних вантажних транспортних засобів зростає повільно: із загальної кількості понад 141 000 вантажівок і тягачів 98 відсотків транспорту досі мають ДВЗ-мотори.

Статистичне управління Нідерландів (CBS) підрахувало, що станом на 1 січня 2024 року в транспортних компаніях країни було зареєстровано понад 1100 електричних вантажівок. Це у сім разів більше, ніж на початку 2022 року.

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Кількість електричних магістральних тягачів для причепів за той самий період зросла у вісім разів – з 28 до 225 одиниць. Такі дані оприлюднило Статуправління країни 1 травня 2025 року.

Коротші відстані, менша вага

Електричні вантажівки в середньому проїжджають значно менші відстані, ніж їхні дизельні аналоги. У 2023 році електричні вантажівки проїжджали в середньому 27 600 кілометрів на рік, порівняно з 43 200 кілометрами для дизельних вантажівок. Електричні тягачі для напівпричепів подолали 48 300 кілометрів, тоді як дизельні тягачі в середньому проїхали 85 600 кілометрів.

Інфографіка Авто24 за даними Статистичного управління Нідерландів

Тривалість поїздок також дуже різна. Середня поїздка електричною вантажівкою становила 25 кілометрів, тоді як дизельні вантажівки долали 57 кілометрів за поїздку. Тягачі з дизельним двигуном долали за поїздку 94 кілометри, електричні тягачі – 35 кілометрів.

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Крім того, електричні вантажівки перевозять в середньому менше вантажу за поїздку: близько 5000 кілограмів порівняно з 9000 кілограмами для дизельних вантажівок. Електричні тягачі перевозять майже стільки ж, скільки й дизельні тягачі (13 200 кілограмів), а саме 11 800 кілограмів.

Інфографіка Авто24 за даними Статистичного управління Нідерландів

Електричні вантажні транспортні засоби відносно часто використовуються для перевезення харчових продуктів і тому популярні для дрібнорозмірних міських перевезень. 68 відсотків електричних вантажних транспортних засобів використовуються компаніями в секторі транспорту та зберігання, тоді як цей сектор використовує половину всіх вантажних транспортних засобів загалом.