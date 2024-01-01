Сколько электрических грузовиков в Нидерландах и что они перевозят

В то же время удельный вес аккумуляторных машин остается незначительным. Доля электрических грузовых транспортных средств растет медленно: из общего количества более 141 000 грузовиков и тягачей 98 процентов транспорта до сих пор имеют ДВС-моторы.

Статистическое управление Нидерландов (CBS) подсчитало, что по состоянию на 1 января 2024 года в транспортных компаниях страны было зарегистрировано более 1100 электрических грузовиков. Это в семь раз больше, чем в начале 2022 года.

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Количество электрических магистральных тягачей для прицепов за тот же период выросло в восемь раз – с 28 до 225 единиц. Такие данные обнародовало Статуправление страны 1 мая 2025 года.

Более короткие расстояния, меньший вес

Электрические грузовики в среднем проезжают значительно меньшие расстояния, чем их дизельные аналоги. В 2023 году электрические грузовики проезжали в среднем 27 600 километров в год, по сравнению с 43 200 километрами для дизельных грузовиков. Электрические тягачи для полуприцепов преодолели 48 300 километров, тогда как дизельные тягачи в среднем проехали 85 600 километров.

Инфографика Авто24 по данным Статистического управления Нидерландов

Продолжительность поездок также очень разная. Средняя поездка электрическим грузовиком составляла 25 километров, тогда как дизельные грузовики преодолевали 57 километров за поездку. Тягачи с дизельным двигателем преодолевали за поездку 94 километра, электрические тягачи – 35 километров.

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Кроме того, электрические грузовики перевозят в среднем меньше груза за поездку: около 5000 килограммов по сравнению с 9000 килограммами для дизельных грузовиков. Электрические тягачи перевозят почти столько же, сколько и дизельные тягачи (13 200 килограммов), а именно 11 800 килограммов.

Инфографика Авто24 по данным Статистического управления Нидерландов

Электрические грузовые транспортные средства относительно часто используются для перевозки пищевых продуктов и поэтому популярны для мелкоразмерных городских перевозок. 68 процентов электрических грузовых транспортных средств используются компаниями в секторе транспорта и хранения, тогда как этот сектор использует половину всех грузовых транспортных средств в целом.