Електричні вантажівки пропрацювали вже 10 мільйонів годин практично без поломок

Виробник техніки Orange EV додає, що упродовж згаданих вище 10 мільйонів годин напрацювань його техніка подолала понад 27 мільйонів миль.

Компанія уточнює, що кілька одиниць техніки в автопарках клієнтів вже перевищили 30 000 годин активної експлуатації. При цьому зазначається, що вони досі працюють на оригінальних акумуляторних блоках LFP, розроблених Orange.

"Десять мільйонів годин чітко показують одне: Orange EV перетворила електричні термінальні вантажівки на перевірений рівень. Наші 340 клієнтів працюють із середнім часом безвідмовної роботи 97%, що доводить одночасне скорочення витрат, підвищення продуктивності та безпеки" – сказав технічний директор Orange EV Курт Нойтгенс.



Ключові моменти:

парк електромобілів Orange перевищив 10 мільйонів годин роботи;

понад 1600 вантажівок було розгорнуто у 40 штатах США та чотирьох канадських провінціях;

автопарки заощадили приблизно 100 мільйонів доларів на витратах на пальне та технічне обслуговування;

автопарк скоротив викиди приблизно на 200 000 тонн CO₂;

вантажівки підтримують середній час безвідмовної роботи 97%.

З аналогічним силовим потенціалом електричний тягач практично не ламається, чого не скажеш про дизельні моделі. Фото: Orange EV

Дизельно-паркові вантажівки рідко досягають такого рівня довговічності, але акумуляторні термінальні тягачі Orange EV вже довели свою спроможність. Попит на такі машини постійно зростає.

Скажімо, DHL Supply Chain концерну DHL Group стала першим клієнтом Orange EV у жовтні 2015 року, і з того часу електричні вантажівки Orange EV були розгорнуті на понад 30 об'єктах DHL по всій країні.

За оцінками DHL, експлуатація 50 електричних вантажівок замість дизельних скорочує викиди понад 2500 тонн вуглекислого газу (CO 2 ) щорічно.

Вантажівки Orange EV також мають в середньому понад 98% безвідмовної роботи порівняно з 70-80% безвідмовної роботи дизельних вантажівок, що підвищує операційну ефективність. А все тому, що їх агрегатна база в рази менша від дизельних зразків.

DHL вже експлуатує 50 електричних вантажівок з Orange EV і планує подвоїти їх кількість. Фото: DHL

Додаткові переваги включають зниження витрат на паливо, технічне обслуговування та ремонт, а також підвищення безпеки та задоволеності водіїв. Тепер кількість цих машин має довести до ста й до кінця 2025 року вивести з експлуатації дизельні тягачі.

Загалом з моменту постачання першої вантажівки клієнту ще у 2015 році, Orange EV реалізувала понад 1600 електричних термінальних тягачів у 40 штатах та чотирьох канадських провінціях.

Разом ці вантажівки скоротили викиди приблизно на 200 000 тонн вуглекислого газу та заощадили автопаркам понад 100 мільйонів доларів США лише на витратах на паливо та технічне обслуговування

Є ще один цікавий постулат привабливості: за понад 10 мільйонів годин роботи жоден акумулятор Orange EV не зазнав теплового перегріву.