Электрические грузовики проработали уже 10 миллионов часов практически без поломок

Производитель техники Orange EV добавляет, что на протяжении упомянутых выше 10 миллионов часов наработок его техника преодолела более 27 миллионов миль.

Компания уточняет, что несколько единиц техники в автопарках клиентов уже превысили 30 000 часов активной эксплуатации. При этом отмечается, что они до сих пор работают на оригинальных аккумуляторных блоках LFP, разработанных Orange.

"Десять миллионов часов четко показывают одно: Orange EV превратила электрические терминальные грузовики на проверенный уровень. Наши 340 клиентов работают со средним временем безотказной работы 97%, что доказывает одновременное сокращение расходов, повышение производительности и безопасности" – сказал технический директор Orange EV Курт Нойтгенс.

Ключевые моменты:

парк электромобилей Orange превысил 10 миллионов часов работы;

более 1600 грузовиков было развернуто в 40 штатах США и четырех канадских провинциях;

автопарки сэкономили примерно 100 миллионов долларов на расходах на топливо и техническое обслуживание;

автопарк сократил выбросы примерно на 200 000 тонн CO₂;

грузовики поддерживают среднее время безотказной работы 97%.

С аналогичным силовым потенциалом электрический тягач практически не ломается, чего не скажешь о дизельных моделях. Фото: Orange EV

Дизельно-парковые грузовики редко достигают такого уровня долговечности, но аккумуляторные терминальные тягачи Orange EV уже доказали свою состоятельность. Спрос на такие машины постоянно растет.

Скажем, DHL Supply Chain концерна DHL Group стала первым клиентом Orange EV в октябре 2015 года, и с тех пор электрические грузовики Orange EV были развернуты на более чем 30 объектах DHL по всей стране.

По оценкам DHL, эксплуатация 50 электрических грузовиков вместо дизельных сокращает выбросы более 2500 тонн углекислого газа (CO 2 ) ежегодно.

Грузовики Orange EV также имеют в среднем более 98% безотказной работы по сравнению с 70-80% безотказной работы дизельных грузовиков, что повышает операционную эффективность. А все потому, что их агрегатная база в разы меньше дизельных образцов.

DHL уже эксплуатирует 50 электрических грузовиков с Orange EV и планирует удвоить их количество. Фото: DHL

Дополнительные преимущества включают снижение затрат на топливо, техническое обслуживание и ремонт, а также повышение безопасности и удовлетворенности водителей. Теперь количество этих машин должно довести до ста и до конца 2025 года вывести из эксплуатации дизельные тягачи.

Всего с момента поставки первого грузовика клиенту еще в 2015 году, Orange EV реализовала более 1600 электрических терминальных тягачей в 40 штатах и четырех канадских провинциях.

Вместе эти грузовики сократили выбросы примерно на 200 000 тонн углекислого газа и сэкономили автопаркам более 100 миллионов долларов США только на расходах на топливо и техническое обслуживание

Есть еще один интересный постулат привлекательности: за более чем 10 миллионов часов работы ни один аккумулятор Orange EV не испытал теплового перегрева.