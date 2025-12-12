Какие гибриды покупали украинцы в ноябре

В ноябре украинский рынок гибридных легковых автомобилей продемонстрировал существенный рост. По данным Укравтопрома, в течение месяца автопарк страны пополнился более 2600 гибридных авто различных типов - как классических гибридов, так и plug-in моделей. Это на 46 процентов больше, чем в ноябре прошлого года, что подтверждает устойчивый интерес украинцев к более экономным и доступным формам электрифицированного транспорта.

Читайте также: Плагин-гибридный Nissan N6 дебютировал в Китае за 12 990 долларов

Показательно и то, что доля новых автомобилей среди зарегистрированных гибридов снизилась до 51 процента по сравнению с 66 процентами в прошлом году. Это свидетельствует об усилении позиций импортируемых авто с пробегом, традиционно выступающих ценовой альтернативой новым моделям.

Лидеры среди новых гибридов

Первое место удерживает Toyota RAV4 с результатом 310 зарегистрированных автомобилей. Спрос на модель объясняется сочетанием надежности, экономичного расхода топлива и узнаваемой репутации бренда среди украинских водителей и как следствие высокой цены на вторичном рынке.

Вторым по популярности стал Nissan X-Trail, зарегистрирован в количестве 77 автомобилей. Рынок положительно воспринял обновленную генерацию модели с современной e-Power силовой установкой, приближающей ее к электромобилю по ощущениям вождения.

На третьем месте оказался Toyota Yaris Cross с 61 регистрацией. Компактный кроссовер продолжает наращивать долю благодаря экономности и привлекательной начальной стоимости.

Лидеры среди гибридов с пробегом

В сегменте импортируемых автомобилей первое место занял Ford Escape, который добавил в украинский автопарк 83 машины. Американский кроссовер продолжает пользоваться спросом благодаря соотношению стоимости, размеров и надежности гибридной системы.

Второе место занял Ford Fusion US с 75 ввезенными автомобилями. Модель традиционно популярна среди украинцев как доступный и экономный седан с хорошо известной конструкцией.

Третью позицию удерживает Toyota Prius, зарегистрирован в количестве 71 автомобиля. Несмотря на то, что модель уже не такая свежая, Prius и в дальнейшем остается символом эффективности и долговечности среди гибридов.

Тенденции и значение для рынка

Рост на 46 процентов годовой динамики подтверждает, что гибриды остаются оптимальным решением в нынешних реалиях. Их популярность поддерживает доступная цена по сравнению с электромобилями, ниже эксплуатационные расходы и широкое предложение как новых, так и импортируемых моделей.

Рынок также демонстрирует разбалансировку между новыми и подержанными авто: рост доли автомобилей с пробегом в гибридном сегменте может свидетельствовать об ограниченности финансовой свободы украинцев.