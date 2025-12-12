Які гібриди купували українці у листопаді

У листопаді український ринок гібридних легкових автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За даними Укравтопрому, протягом місяця автопарк країни поповнився понад 2600 гібридних авто різних типів — як класичних гібридів, так і plug-in моделей. Це на 46 відсотків більше, ніж у листопаді минулого року, що підтверджує стійкий інтерес українців до економніших і доступніших форм електрифікованого транспорту.

Читайте також: Плагін-гібридний Nissan N6 дебютував в Китаї за 12 990 доларів

Показовим є й те, що частка нових автомобілів серед зареєстрованих гібридів знизилася до 51 відсотка порівняно з 66 відсотками торік. Це свідчить про посилення позицій імпортованих авто з пробігом, що традиційно виступають ціновою альтернативою новим моделям.

Лідери серед нових гібридів

Перше місце утримує Toyota RAV4 із результатом 310 зареєстрованих автомобілів. Попит на модель пояснюється поєднанням надійності, економічної витрати пального та впізнаваної репутації бренду серед українських водіїв і як наслідок високої ціни на вторинному ринку.

Другим за популярністю став Nissan X-Trail, зареєстрований у кількості 77 автомобілів. Ринок позитивно сприйняв оновлену генерацію моделі з сучасною e-Power силовою установкою, що наближає її до електромобіля за відчуттями кермування.

На третьому місці опинився Toyota Yaris Cross із 61 реєстрацією. Компактний кросовер продовжує нарощувати частку завдяки економності та привабливій початковій вартості.

Лідери серед гібридів з пробігом

У сегменті імпортованих автомобілів перше місце посів Ford Escape, який додав до українського автопарку 83 машини. Американський кросовер продовжує користуватися попитом завдяки співвідношенню вартості, розмірів і надійності гібридної системи.

Друге місце зайняв Ford Fusion US із 75 ввезеними автомобілями. Модель традиційно популярна серед українців як доступний та економний седан із добре відомою конструкцією.

Третю позицію утримує Toyota Prius, зареєстрований у кількості 71 автомобіля. Незважаючи на те, що модель вже не така свіжа, Prius і надалі залишається символом ефективності та довговічності серед гібридів.

Тенденції та значення для ринку

Зростання на 46 відсотків річної динаміки підтверджує, що гібриди залишаються оптимальним рішенням у нинішніх реаліях. Їхню популярність підтримує доступніша ціна порівняно з електромобілями, нижчі експлуатаційні витрати та широка пропозиція як нових, так і імпортованих моделей.

Ринок також демонструє розбалансування між новими та вживаними авто: зростання частки автомобілів з пробігом у гібридному сегменті може свідчити про обмеженість фінансової свободи українців.