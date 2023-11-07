Рынок новых грузовиков в октябре снизился по отношению к предыдущему месяцу, но по отношению к октябрю прошлого года зафиксирован существенный рост.

В течение октября на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 977 автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Это на 3,5% меньше, чем в прошлом месяце. В то же время по сравнению с октябрем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти вдвое.

В ТОП-5 рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:

Renault – 194 ед.;

MAN – 94 ед.;

Peugeot – 79 ед.;

Ford – 66 ед.;

Scania – 64 ед.

Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 9,1 тыс. новых машин, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.