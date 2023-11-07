Ринок нових вантажівок у жовтні знизився стосовно попереднього місяця, але відносно жовтня минулого року зафіксовано суттєве зростання.

Впродовж жовтня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 977 авто, повідомляє Укравтопром.

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Це на 3,5% менше, ніж у попередньому місяці. Водночас у порівнянні з торішнім жовтнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились майже вдвічі.

До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault - 194 од.;

MAN - 94 од.;

Peugeot - 79 од.;

Ford - 66 од.;

Scania - 64 од.

Всього з початку 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 9,1 тис. нових машин, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.