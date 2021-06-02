Начало работ на Владимирском спуске, новый участок обновление Кольцевой дороги – подробности ремонтов дорог в столице.

Обновление столичных дорог не прекращается. Так, начался текущий ремонт брусчатки на Владимирском спуске. Работы выполнят на площади около 1350 м². Завершить планируют до конца июля.

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“Не прекращают и капитальные ремонты. Так, на Кольцевой дороге обустраивают новый коллектор дождевой канализации и выполняют подготовку основания дороги к асфальтированию. Новое покрытие начнут устроить в ближайшее время. А со 2 июня ремонт начинается еще на одном участке магистрали – от ул. Луценко до ул. Садовой (с. Жуляны)", – рассказал и.о. генерального директора КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Обновляют коллектор дождевой канализации и в рамках капитального ремонта ул. Льва Толстого. Также там устанавливают бордюры.

"Подпорная стенка с габионов появляется на ул. Чернобыльской. Строят ее на участке между улицами Спартаковской и Ирпенской. Параллельно ремонтируют тротуары и обустраивают велодорожку", – сообщил Александр Федоренко.

Не прекращаются ремонты и на Троещине. Так, на ул. Милославской обновят покрытие на кольцевой развязке (пересечение с ул. Радунская). Также там устанавливают новые опоры освещения.