Початок робіт на Володимирському узвозі, нова ділянка оновлення Кільцевої дороги – подробиці ремонтів автошляхів у столиці.

Оновлення столичних доріг не припиняється. Так, розпочався поточний ремонт бруківки на Володимирському узвозі. Роботи виконають на площі близько 1350 м2. Завершити планують до кінця липня.

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"Не припиняють і капітальні ремонти. Так, на Кільцевій дорозі облаштовують новий колектор дощової каналізації й виконують підготовку основи дороги до асфальтування. Нове покриття почнуть влаштувати уже найближчим часом. А з 2 червня ремонт розпочинається ще на одній ділянці магістралі – від вул. Луценка до вул. Садової (с. Жуляни)", – розповів в.о. генерального директора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

Оновлюють колектор дощової каналізації і в рамках капітального ремонту вул. Льва Толстого. Також там встановлюють бордюри.

"Підпірна стінка із габіонів з’являється на вул. Чорнобильській. Будують її на ділянці між вулицями Спартаківаькою та Ірпінською. Паралельно ремонтують тротуари й облаштовують велодоріжку", — повідомив Олександр Федоренко.

Не припиняються ремонти і на Троєщині. Так, на вул. Милославській оновлють покриття на кільцевій розв’язці (перетин з вул. Радунською). Також там встановлюють нові опори освітлення.