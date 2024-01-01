Какие изменения ожидают украинских водителей в Германии в 2025 году

Для украинцев, прибывших в Германию после 2022 года, важно учесть такие изменения:

Читайте также: Volkswagen может воздержаться от закрытия заводов в Германии

Обязательная замена водительских удостоверений

Если вы находитесь в Германии по 24 параграфу (временная защита), менять украинские водительские права на немецкие не нужно - достаточно иметь украинское пластиковое удостоверение. Исключение составляют те, кто работает на транспортных средствах, поскольку для них обмен прав является обязательным.

Повышение налога на топливо

Налог на CO₂ возрастет с 1 января 2025 года, что повысит стоимость топлива. Это стоит учесть при расчете расходов на транспорт, особенно если вы часто пользуетесь собственным автомобилем.

Внедрение цифровых водительских удостоверений

Введение цифровых водительских удостоверений упростит жизнь водителям. После адаптации этой системы украинцы смогут интегрироваться в немецкую цифровую среду для документов.