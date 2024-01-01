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Які зміни очікують українських водіїв у Німеччині у 2025 році

У Німеччині у 2025 році для українських водіїв передбачено певні зміни. Вони пов’язані як з документами, так і з вартістю пресування.
Зміни передбачені для українських водіїв у Німеччині - Auto24

Зміни для водіїв у Німеччині

Євген Гудущан
logo30 грудня, 13:41
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Для українців, які прибули до Німеччини після 2022 року, важливо врахувати такі зміни:

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Обов’язкова заміна водійських посвідчень
Якщо ви перебуваєте в Німеччині за 24 параграфом (тимчасовий захист), змінювати українські водійські права на німецькі не потрібно — достатньо мати українське пластикове посвідчення. Виняток становлять ті, хто працює на транспортних засобах, оскільки для них обмін прав є обов’язковим.

Підвищення податку на пальне
Податок на CO₂ зросте з 1 січня 2025 року, що підвищить вартість пального. Це варто врахувати при розрахунку витрат на транспорт, особливо якщо ви часто користуєтеся власним автомобілем.

Впровадження цифрових водійських посвідчень
Запровадження цифрових водійських посвідчень спростить життя водіям. Після адаптації цієї системи українці зможуть інтегруватися в німецьке цифрове середовище для документів.

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