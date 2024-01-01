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Какие изменения в автостраховании будут с 2025 года

Изменения в автостраховании с 2025 года связаны со вступлением в силу нового закона, принятого украинскими властями под эгидой евроинтеграции.
Какие изменения в автостраховании предусмотрены новым законом с 2025 года - Auto24

Изменения в автостраховании 2025 года

Евгений Гудущан
logo9 декабря, 15:58
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1 января вступит в силу новый закон об обязательном автостраховании, который существенно меняет правила и условия для водителей. Стоимость полисов возрастет, а штрафовать за отсутствие полиса будут с помощью камер контроля скорости.

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Основные нововведения

  • Увеличится цены на страховки. Точные цифры пока неизвестны, но у некоторых компаний стоимость может вырасти до двух раз.
  • Увеличится выплаты со 160 до 250 тыс. грн на ремонт автомобиля и с 320 до 500 тыс. грн на лечение пострадавших.
  • Отменят франшизу.
  • Отменят возможность не оформлять автогражданку для льготников (для них будет скидка 50%).
  • Введут обязательное прямое урегулирование для всех страховых компаний.
  • Возмещение будет выплачиваться без учета износа и появится возможность страховщику оплатить ремонт сразу на СТО.
  • МТСБУ внедрит запрет иметь два активных страховых полиса автогражданки на одно авто.
  • Будет внедрена система мониторинга наличия полиса автогражданки через систему камер контроля скорости.

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