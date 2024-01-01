Какие изменения в автостраховании будут с 2025 года

1 января вступит в силу новый закон об обязательном автостраховании, который существенно меняет правила и условия для водителей. Стоимость полисов возрастет, а штрафовать за отсутствие полиса будут с помощью камер контроля скорости.

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