Які зміни в автострахуванні будуть з 2025 року

Зміни в автострахуванні 2025
Посилання скопійовано!
1 січня набуде чинності новий закон про обов’язкове автострахування, який суттєво змінює правила та умови для водіїв. Вартість полісів зросте, а штрафувати за відсутність поліса будуть за допомогою камер контрою швидкості.
Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення тарифів на "автоцивілку"
Основні нововведення
- Збільшаться ціни на страховки. Точні цифри поки невідомі, але в деяких компаній вартість може зрости до двох разів.
- Збільшаться виплати зі 160 до 250 тис. грн на ремонт автівки та з 320 до 500 тис. грн на лікування потерпілих.
- Скасують франшизу.
- Скасують можливість не оформлювати автоцивілку для пільговиків (для них буде знижка 50%).
- Запровадять обовʼязкове пряме врегулювання для всіх страхових компаній.
- Відшкодування сплачуватиметься без урахування зносу та зʼявиться можливість страховику оплатити ремонт відразу на СТО.
- МТСБУ впровадить заборону мати два активних страхових поліси автоцивілки на одне авто.
- Буде впроваджено систему моніторингу наявності поліса автоцивілки через систему камер контролю швидкості.