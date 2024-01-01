Які зміни в автострахуванні будуть з 2025 року

1 січня набуде чинності новий закон про обов’язкове автострахування, який суттєво змінює правила та умови для водіїв. Вартість полісів зросте, а штрафувати за відсутність поліса будуть за допомогою камер контрою швидкості.

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Основні нововведення