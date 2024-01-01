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Які зміни в автострахуванні будуть з 2025 року

Зміни в автострахуванні з 2025 року пов’язані з вступом в силу нового закону, прийнятого українською владою під егідою євроінтеграції.
Новий закон про страхування автоцивілки з 2025 року - Auto24

Зміни в автострахуванні 2025

Євген Гудущан
logo9 грудня, 15:58
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1 січня набуде чинності новий закон про обов’язкове автострахування, який суттєво змінює правила та умови для водіїв. Вартість полісів зросте, а штрафувати за відсутність поліса будуть за допомогою камер контрою швидкості.

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Основні нововведення

  • Збільшаться ціни на страховки. Точні цифри поки невідомі, але в деяких компаній вартість може зрости до двох разів.
  • Збільшаться виплати зі 160 до 250 тис. грн на ремонт автівки та з 320 до 500 тис. грн на лікування потерпілих.
  • Скасують франшизу.
  • Скасують можливість не оформлювати автоцивілку для пільговиків (для них буде знижка 50%).
  • Запровадять обовʼязкове пряме врегулювання для всіх страхових компаній.
  • Відшкодування сплачуватиметься без урахування зносу та зʼявиться можливість страховику оплатити ремонт відразу на СТО.
  • МТСБУ впровадить заборону мати два активних страхових поліси автоцивілки на одне авто.
  • Буде впроваджено систему моніторингу наявності поліса автоцивілки через систему камер контролю швидкості.

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