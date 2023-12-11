Названы бестселлеры украинского рынка новых и подержанных электромобилей.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Относительно прошлогоднего ноября спрос на электромобили вырос почти втрое. Однако, по сравнению с октябрем 2023г., рынок уменьшился на 4%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4239 шт. (новых – 827 шт., подержанных – 3412 шт.). Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 10 авто.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в ноябре 2023г:
- Volkswagen ID.4 - 297 ед.;
- Toyota BZ4X - 64 ед.;
- BYD Song - 55 ед.;
- Honda eNS1 - 50 ед.;
- Volkswagen ID.6 - 48 ед.;
ТОП-5 месяца впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 515 ед.;
- Tesla Model 3 - 385 ед.;
- Volkswagen е-Golf - 355 ед.;
- Tesla Model Y - 284 ед.;
- Audi E-Tron - 201 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс. электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В регистрациях BEV увеличилась доля новых машин - с 17% до 20%.