Названі бестселери українського ринку нових та вживаних електромобілів.

У минулому місяці український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно торішнього листопада попит на електромобілі зріс майже утричі. Однак, у порівнянні з жовтнем 2023р., ринок зменшився на 4%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4239 шт. (нових – 827 шт., уживаних – 3412 шт.). З 77 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у листопаді 2023р.:

Volkswagen ID.4 - 297 од.;

Toyota BZ4X - 64 од.;

BYD Song - 55 од.;

Honda eNS1 - 50 од.;

Volkswagen ID.6 - 48 од.;

ТОП-5 місяця вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 515 од.;

Tesla Model 3 - 385 од.;

Volkswagen е-Golf - 355 од.;

Tesla Model Y - 284 од.;

Audi E-Tron - 201 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. В реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин - з 17% до 20%.