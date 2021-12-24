Продажи автомобилей с нетрадиционными силовыми установками стабильно растут. Причем популярностью пользуются далеко не бюджетные варианты.

Согласно статистике JATO Dynamics, ноябрь стал еще одним рекордным месяцем для регистраций новых полностью электрических транспортных средств в 27 странах Европы. Три модели – Dacia Spring, Skoda Enyaq и Tesla Model Y – однозначно выделяются среди других, занимая лидирующие позиции на большинстве рынков.

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Tesla Model 3 возглавляет общий рейтинг с 10 856 продажами, или 8,2% от общего количества. В ноябре 2020 года ее показатель составлял 6% или 4 954 единицы. Две модели Tesla являются лидерами на 7 рынках в Европе: Model 3 в Великобритании, Швейцарии и Испании, а Model Y в Бельгии, Норвегии, Португалии и Швеции.

Dacia Spring также процветает, лидируя во Франции, где она опережает своего “двоюродного брата” Renault Zoe, а также в Румынии, Венгрии и Литве.

Также интересно, что Skoda Enyaq продолжает продаваться лучше, чем ее кузен Volkswagen ID.4. Это самый популярный электромобиль в Чешской Республике, Нидерландах, Словакии и Эстонии, а ID.4 занимает первое место в Дании и Словении. Другая полностью электрическая модель Volkswagen ID.3 является основным выбором покупателей в Ирландии.

Еще один интересный факт ноября – положение электромобилей относительно общего количества проданных легковых автомобилей. В прошлом месяце потребители на Старом континенте зарегистрировали почти 132 600 полностью электрических транспортных средств (без подключаемых гибридов), что составляет 15,5% от общего количества.

Доля рынка электромобилей по-прежнему является самой высокой в Норвегии, где она достигает почти 75% от общего объема продаж. Также отмечается значительный рост продаж в Нидерландах и Швеции – более 25%, а в конце списка находятся Чехия и Кипр.