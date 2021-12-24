Продажі автомобілів з нетрадиційними силовими установками стабільно зростають. Причому популярністю користуються далеко не бюджетні варіанти.

Згідно зі статистикою JATO Dynamics, листопад став ще одним рекордним місяцем для реєстрацій нових повністю електричних транспортних засобів у 27 країнах Європи. Три моделі – Dacia Spring, Skoda Enyaq та Tesla Model Y – однозначно виділяються серед інших, займаючи лідируючі позиції на більшості ринків.

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Tesla Model 3 очолює загальний рейтинг із 10 856 продажами, або 8,2% від загальної кількості. У листопаді 2020 року його показник становив 6% або 4954 одиниці. Дві моделі Tesla є лідерами на 7 ринках у Європі: Model 3 у Великобританії, Швейцарії та Іспанії, а Model Y у Бельгії, Норвегії, Португалії та Швеції.

Dacia Spring також процвітає, лідируючи у Франції, де вона випереджає свого “двоюрідного брата” Renault Zoe, а також у Румунії, Угорщині та Литві.

Також цікаво, що Skoda Enyaq продовжує продаватись краще, ніж його двоюрідний брат Volkswagen ID.4. Це найпопулярніший електромобіль у Чеській Республіці, Нідерландах, Словаччині та Естонії, а ID.4 посідає перше місце у Данії та Словенії. Інша повністю електрична модель Volkswagen, ID.3 є основним вибором покупців в Ірландії.

Ще один цікавий факт листопада - становище електромобілів стосовно загальної кількості проданих легкових автомобілів. Минулого місяця споживачі на Старому континенті зареєстрували майже 132 600 повністю електричних транспортних засобів (без гібридів, що підключаються), що становить 15,5% від загальної кількості.

Частка ринку електромобілів, як і раніше, є найвищою в Норвегії, де вона досягає майже 75% від загального обсягу продажів. Також відзначається значне зростання продажів у Нідерландах та Швеції – понад 25%, а наприкінці списку знаходяться Чехія та Кіпр.