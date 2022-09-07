Сложности с доставкой горючего во время войны привели к повышенному спросу на электромобили. Однако когда ситуация с традиционным горючим улучшилась, спрос на электрические авто уменьшился.

В августе украинский автопарк пополнили 1489 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти вдвое больше чем в прошлом году. Однако, по сравнению с июлем 2022г., спрос на BEV уменьшился на 14%, сообщает Укравтопром.

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Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые авто – 1397 шт. (новых – 152 шт., подержанных – 1245 шт.).

Самым популярным в стране электрокаром остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 297 авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen ID.4 – 154 шт.

На третьем месте Volkswagen е-Golf – 150 шт.

Четвертым по популярности стал электромобиль Renault Zoe – 97 шт.

Замыкает ТОП-5 августовского рынка электромобилей – Tesla Model 3, в ее зачете 60 регистраций.

С 92 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 40 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего, за восемь месяцев с начала года, первую регистрацию в Украине прошли 7366 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 году.