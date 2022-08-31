Страховая компания сняла видео с постановочной аварией подержанной Tesla как часть демонстрации, того, что электромобили вызывают на 50% больше аварий чем традиционные авто.

Автомобили Tesla были протестированы многими агентствами по безопасности автомобилей по всему миру, включая институт страхования дорожной безопасности (IIHS), который недавно дал Tesla Model Y самый высокий возможный рейтинг безопасности.

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Однако одна из страховых компаний сделала постановочное видео с аварией Tesla Model S которой по крайней мере 6 лет. Издание 24auto.de подтвердило, что AXA Insurance полностью имитировала аварию, а затем активировала пиротехнику, чтобы имитировать пожар:

"Предполагаемый краш-тест страховой компании Axa все чаще становится выставочным мероприятием без каких-либо реальных знаний" – сообщает издание. Как признала компания на запрос 24auto.de, в испытанных автомобилях не было аккумуляторов. По словам пресс-службы, "демонстрировать огонь батареи было бы слишком опасно из-за присутствующих гостей, поэтому перед испытаниями с электромобилей снимали элементы батареи". С такой же причиной страховая компания также сама подожгла пиротехникой протестированную Tesla Model S.

Весь показ "краш-теста" был частью рекламы AXA отчета, где они утверждали, что электромобили вызывают больше столкновений с повреждениями:

"Взгляд на статистику AXA показывает, что водители электромобилей вызывают на 50 процентов больше столкновений с повреждением собственных автомобилей, чем водители традиционных авто. Водители высокопроизводительных электромобилей наносят себе вдвое больше вреда и-за столкновений, чем водители стандартных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания", – сказано в отчете AXA.

Конечно, данные могут говорить о многих вещах, но в этом случае AXA решила не сравнивать автомобили по сегментам. Действительно, электромобили в среднем разгоняются быстрее благодаря мгновенному крутящему моменту, и некоторые люди не могут справиться с мощностью, что может привести к авариям.