Норвежские владельцы Tesla объявили ряд требований, которые надо решить для нормальной эксплуатации их автомобилей.

Норвежские владельцы электромобилей Tesla требуют, чтобы Илон Маск выслушал их жалобы. Для этого они обратились к владельцу Тесла, который сейчас находится в Норвегии на конференции. Для повышения внимания к своим проблемам они выложили свои машины в слово HELP (помоги) и готовы объявить голодовку.

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На вебсайте, созданном протестующими, они утверждают, что Норвегия “на сегодняшний день является страной номер 1 Tesla в мире”. Точнее, "в Норвегии больше всего Tesla на душу населения в мире".

Конечно, США и Китай покупают больше автомобилей Tesla, чем Норвегия. Однако доля рынка в Норвегии выше. Исходя из этого, норвежские владельцы Tesla сталкиваются с проблемами этих авто раньше, чем в других странах.

Вот список жалоб, которые нужно решить с автомобилями Tesla Илона Маска: