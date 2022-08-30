Норвежские владельцы Tesla объявили ряд требований, которые надо решить для нормальной эксплуатации их автомобилей.
Норвежские владельцы электромобилей Tesla требуют, чтобы Илон Маск выслушал их жалобы. Для этого они обратились к владельцу Тесла, который сейчас находится в Норвегии на конференции. Для повышения внимания к своим проблемам они выложили свои машины в слово HELP (помоги) и готовы объявить голодовку.
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На вебсайте, созданном протестующими, они утверждают, что Норвегия “на сегодняшний день является страной номер 1 Tesla в мире”. Точнее, "в Норвегии больше всего Tesla на душу населения в мире".
Конечно, США и Китай покупают больше автомобилей Tesla, чем Норвегия. Однако доля рынка в Норвегии выше. Исходя из этого, норвежские владельцы Tesla сталкиваются с проблемами этих авто раньше, чем в других странах.
Вот список жалоб, которые нужно решить с автомобилями Tesla Илона Маска:
- Автомобиль не заводится в холодную погоду
- Дверные ручки не открываются в холодную погоду
- Интенсивный скрип
- Машина не заводится в теплую погоду
- "Пузыри" в сиденьях
- Расшатанное переднее сиденье
- Крышка багажника наполняется дождевой водой
- Автопилот не работает должным образом
- Интернет медленный и хорошо не работает
- Недостаточно хорошо работают дворники
- Машина скрипит, когда проезжаешь лежачие полицейские и другие неровности на дороге
- Декоративные молдинги отпадают
- Освещение не работает должным образом
- Дверь перестает работать так, как надо
- Дверь открывается сама
- Компьютер не работает
- Желтые края вокруг экранов
- Окна не закрываются полностью
- Системы перезагружаются самостоятельно
- Проблемы с зарядкой
- Сниженная мощность
- Проблемы со ржавчиной на новых автомобилях (особенно Model 3)
- Плохое качество краски означает, что автомобиль нужно перекрашивать.
- Производитель обещал бесплатную зарядку в течение всего срока эксплуатации автомобиля, но новые зарядные станции не подходят к автомобилю
- Ниже время автономной работы, чем утверждает Tesla
- Проблемы с кондиционером
- Не все проблемы решаются при обслуживании автомобиля
- Вы должны долго ждать на телефоне, прежде чем колл-центр Tesla ответит.