Норвежские владельцы Tesla объявили ряд требований, которые надо решить для нормальной эксплуатации их автомобилей.

Норвежские владельцы электромобилей Tesla требуют, чтобы Илон Маск выслушал их жалобы. Для этого они обратились к владельцу Тесла, который сейчас находится в Норвегии на конференции. Для повышения внимания к своим проблемам они выложили свои машины в слово HELP (помоги) и готовы объявить голодовку.

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На вебсайте, созданном протестующими, они утверждают, что Норвегия “на сегодняшний день является страной номер 1 Tesla в мире”. Точнее, "в Норвегии больше всего Tesla на душу населения в мире".

Конечно, США и Китай покупают больше автомобилей Tesla, чем Норвегия. Однако доля рынка в Норвегии выше. Исходя из этого, норвежские владельцы Tesla сталкиваются с проблемами этих авто раньше, чем в других странах.

Вот список жалоб, которые нужно решить с автомобилями Tesla Илона Маска:

  • Автомобиль не заводится в холодную погоду
  • Дверные ручки не открываются в холодную погоду
  • Интенсивный скрип
  • Машина не заводится в теплую погоду
  • "Пузыри" в сиденьях
  • Расшатанное переднее сиденье
  • Крышка багажника наполняется дождевой водой
  • Автопилот не работает должным образом
  • Интернет медленный и хорошо не работает
  • Недостаточно хорошо работают дворники
  • Машина скрипит, когда проезжаешь лежачие полицейские и другие неровности на дороге
  • Декоративные молдинги отпадают
  • Освещение не работает должным образом
  • Дверь перестает работать так, как надо
  • Дверь открывается сама
  • Компьютер не работает
  • Желтые края вокруг экранов
  • Окна не закрываются полностью
  • Системы перезагружаются самостоятельно
  • Проблемы с зарядкой
  • Сниженная мощность
  • Проблемы со ржавчиной на новых автомобилях (особенно Model 3)
  • Плохое качество краски означает, что автомобиль нужно перекрашивать.
  • Производитель обещал бесплатную зарядку в течение всего срока эксплуатации автомобиля, но новые зарядные станции не подходят к автомобилю
  • Ниже время автономной работы, чем утверждает Tesla
  • Проблемы с кондиционером
  • Не все проблемы решаются при обслуживании автомобиля
  • Вы должны долго ждать на телефоне, прежде чем колл-центр Tesla ответит.