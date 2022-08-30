Норвезькі власники Tesla оголосили ряд вимог, які треба вирішити для нормальної експлуатації їх автомобілів.

Норвезькі власники електромобілів Tesla вимагають, щоб Ілон Маск вислухав їхні скарги. Для цього вони звернулись до власника “Тесли”, який нараз перебуває в Норвегії на конференції. Для підвищення уваги до своїх проблем вони виклали свої машини у слово HELP (допоможи) та готові оголосити голодування.

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На вебсайті, який створили протестанти, вони стверджують, що Норвегія “на сьогоднішній день є країною номер 1 Tesla у світі”. Точніше, “в Норвегії найбільше Tesla на душу населення у світі”.

Звичайно, США та Китай купують більше автомобілів Tesla, ніж Норвегія. Однак частка ринку в Норвегії вища. Виходячи з цього, норвезькі власники Tesla стикаються з проблемами цих авто раніше, ніж в інших країнах.

Ось список скарг, які потрібно вирішити з автомобілями Tesla Ілону Маску: