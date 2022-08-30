Норвезькі власники Tesla оголосили ряд вимог, які треба вирішити для нормальної експлуатації їх автомобілів.
Норвезькі власники електромобілів Tesla вимагають, щоб Ілон Маск вислухав їхні скарги. Для цього вони звернулись до власника “Тесли”, який нараз перебуває в Норвегії на конференції. Для підвищення уваги до своїх проблем вони виклали свої машини у слово HELP (допоможи) та готові оголосити голодування.
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На вебсайті, який створили протестанти, вони стверджують, що Норвегія “на сьогоднішній день є країною номер 1 Tesla у світі”. Точніше, “в Норвегії найбільше Tesla на душу населення у світі”.
Звичайно, США та Китай купують більше автомобілів Tesla, ніж Норвегія. Однак частка ринку в Норвегії вища. Виходячи з цього, норвезькі власники Tesla стикаються з проблемами цих авто раніше, ніж в інших країнах.
Ось список скарг, які потрібно вирішити з автомобілями Tesla Ілону Маску:
- Автомобіль не заводиться в холодну погоду
- Дверні ручки не відкриваються в холодну погоду
- Інтенсивний скрип
- Машина не заводиться в теплу погоду
- “Бульбашки” в сидіннях
- Розхитане переднє сидіння
- Кришка багажника наповнюється дощовою водою
- Автопілот не працює належним чином
- Інтернет повільний і добре не працює
- Недостатньо добре працюють двірники
- Машина скрипить, коли проїжджаєш лежачі поліцейські та інші нерівності на дорозі
- Декоративні молдинги відпадають
- Освітлення не працює належним чином
- Двері перестають працювати так, як треба
- Двері відкриваються самі
- Комп'ютер не працює
- Жовті краї навколо екранів
- Вікна не закриваються повністю
- Системи перезавантажуються самостійно
- Проблеми з зарядкою
- Знижена потужність
- Проблеми з іржею на нових автомобілях (особливо Model 3)
- Погана якість фарби означає, що автомобіль потрібно перефарбовувати
- Виробник обіцяв безкоштовну зарядку протягом усього терміну експлуатації автомобіля, але нові зарядні станції не підходять до автомобіля
- Нижчий час автономної роботи, ніж стверджує Tesla
- Проблеми з кондиціонером
- Не всі проблеми вирішуються при обслуговуванні автомобіля
- Ви повинні довго чекати на телефоні, перш ніж кол-центр Тесла відповість.