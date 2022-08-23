Інноваційна технологія відмикання дверей автомобіля поки що перебуває в статусі тестування.

Брендон Далалі, захоплений інноваційними технологіями власник електрокара Tesla Model 3, приєднався до групи бета-тестерів чіпа VivoKey Apex, який працює на базі технології бездротового зв'язку Near Field Communication (NFC).

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NFC вже застосовується для безконтактної оплати покупок та віртуальних ключів для автомобіля в смартфоні, проте експериментатори пішли далі та імплантували чіп VivoKey в руку – процедура обійшлася у 400 доларів, 300 з яких Далалі заплатив за сам пристрій.

Далалі зняв на відео процес вживлення чіпа під шкіру та поділився їм у соцмережах. Він пояснив, що це безпечно, оскільки пристрій покритий біосумісною речовиною і уточнив, що операцію проводив професійний майстер з пірсингу. Більше того, це вже не перший вживлений чіп Далалі - у лівій руці у нього карта з медичними даними, а також чіп-ключ від будинку.

VivoKey Apex, який бета-тестер імплантував, дозволяє розблокувати двері електрокара Tesla і завести машину, просто притуливши до зчитувача тильну сторону долоні. З оновленням функціонал чіпа розширюватиметься – у компанії, яка розробила пристрій, є цілий «магазин додатків», і смарт-ключ для Tesla – це лише один з них.